У США и ЕС пока нет политической воли для превентивных санкций - Кулеба

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У США и ЕС пока нет политической воли ввести предупредительные санкции против России, которые будут действовать на упреждение возможной агрессии Кремля. Такое мнение высказал глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, Россия уже заработала на новый пакет санкций от Запада. В то же время, министр объяснил, что украинские дипломаты продолжают работать над тем, чтобы международные партнеры Украины все же прибегли к предупредительным санкциям, не дожидаясь новой агрессии со стороны России. И этот путь, уверен Кулеба, на 90% уже пройден.

Осталось десять, может, тяжелых процентов, но это десять процентов, — подчеркнул Кулеба в эфире программы «Право на власть».

Вместе с тем, министр иностранных дел опроверг информацию о том, что якобы кто-то давит на Киев. Он заверил, что минские договоренности не могут быть выполнены на российских условиях, поскольку в их основе — прямой диалог между Украиной и ОРДЛО.