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У США и ЕС пока нет политической воли для превентивных санкций - Кулеба
У США и ЕС пока нет политической воли для превентивных санкций — Кулебаhttps://racurs.ua/n166615-u-ssha-i-es-poka-net-politicheskoy-voli-dlya-sankciy-protiv-rf-kuleba.htmlРакурс
У США и ЕС пока нет политической воли ввести предупредительные санкции против России, которые будут действовать на упреждение возможной агрессии Кремля. Такое мнение высказал глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По его словам, Россия уже заработала на новый пакет санкций от Запада. В то же время, министр объяснил, что украинские дипломаты продолжают работать над тем, чтобы международные партнеры Украины все же прибегли к предупредительным санкциям, не дожидаясь новой агрессии со стороны России. И этот путь, уверен Кулеба, на 90% уже пройден.
Осталось десять, может, тяжелых процентов, но это десять процентов, — подчеркнул Кулеба в эфире программы «Право на власть».
Вместе с тем, министр иностранных дел опроверг информацию о том, что якобы кто-то давит на Киев. Он заверил, что минские договоренности не могут быть выполнены на российских условиях, поскольку в их основе — прямой диалог между Украиной и ОРДЛО.
Безусловно, мы объясняем каждому гостю, каково видение Украиной имплементации минских договоренностей. Потому что есть российское видение. Я уверяю вас, что минские договоренности не могут быть выполнены на российских условиях, в основе которых прямой диалог между Украиной и ОРДЛО, который нам навязывается и очень четко отвергается. В том числе, это сделал Андрей Ермак на последней встрече в Париже. Если мы имеем в виду, что кто-то приезжает и начинает давить на Украину: «Следуйте минским договоренностям», — то этого нет, — заверил Кулеба.
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