Еще одну неожиданную пользу от витамина D обнаружили ученые

https://racurs.ua/n166614-esche-odnu-neojidannuu-polzu-ot-vitamina-d-obnarujili-uchenye.html

Ракурс

Витамин D на 22% снижает вероятность развития различных аутоиммунных расстройств, заявили американские ученые.

Исследователи около пяти лет наблюдали более чем за 12 тыс. 700 мужчин не моложе 50 лет и более чем за 13 тыс. женщин не моложе 55 лет, пишет The BMJ.

Некоторые из них получали 50 микрограмм витамина, другим к витамину добавляли 1 грамм омега-3-полиненасыщенной жирной кислоты, третьи получали только омега-3, а четвертые принимали только плацебо.

Согласно результатам исследований, аутоиммунные проблемы возникли у 123 людей из тех, кто принимал витамин, и у 155 из тех, кто ничего не принимал.

Под аутоиммунными болезнями подразумевались ревматоидный артрит, ревматическая полимиалгия, псориаз, воспалительная болезнь кишечника.

Добавка омега-3 на эффект от витамина никак не влияла. Обе цифры кажутся не слишком большими, но аутоиммунные расстройства сами по себе не слишком распространены (во всяком случае, по сравнению с другими заболеваниями).

Стоит отметить, что в исследовании участвовали только немолодые люди. Действует ли подобным образом витамин D у тех, кто моложе 50, еще предстоит выяснить.

Источник: The BMJ