Связь между употреблением алкоголя и развитием рака установили ученые

Связь между употреблением алкоголя и развитием рака установили. Фото: agropolit.com

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Рак пищевода и рак головы и шеи с употреблением алкоголя связывают британские ученые.

Генетическое исследование подтвердило прямую причинно-следственную связь между употреблением алкоголя и развитием смертельно опасной болезни. Ученые Оксфордского университета провели опыты, где опросили участников эксперимента, вопросы были связаны с их привычками употребления алкоголя, а их медицинская история отслеживалась в течение 10 лет. Об этом сообщает издание New Atlas.

Исследователи выяснили, что люди с генами низкой переносимости этилового спирта потребляли значительно меньше алкогольных напитков, чем участники без подобных вариантов соответствующего гена. Кроме того, оказалось, что у людей с одной или двумя копиями любого из двух генетических вариантов риск развития рака оказался на 13−31% ниже, чем у других. У людей, которые любят алкоголь, чаще выявляли рак головы и шеи, пищевода, толстой кишки, прямой кишки и печени.

Также оказалось, что люди с хотя бы одной копией гена низкой переносимости алкоголя, но которые регулярно употребляли спиртные напитки, значительно чаще страдали от рака головы и шеи и рака пищевода.

Напомним, ученые из европейского фонда Lung выяснили, что обструктивное апноэ (OSA) может говорить о развитии в организме раковой опухоли. Установлено, что у людей с апноэ часто выявляют онкологию. К группе риска относятся женщины, чем мужчины.

Источник: New Atlas