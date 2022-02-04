Зв’язок між вживанням алкоголю та розвитком раку встановили вчені

Зв'язок між вживанням алкоголю та розвитком раку встановили. Фото: agropolit.com

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Ракурс

Рак стравоходу та рак голови та шиї із вживанням алкоголю пов’язують британські науковці.

Генетичне дослідження підтвердило прямий причинно-наслідковий зв’язок між вживанням алкоголю та розвитком смертельно небезпечної хвороби. Вчені Оксфордського університету провели досліди, де опитали учасників експерименту, питання були пов’язані з їхніми звичками вживання алкоголю, а їхня медична історія відстежувалася протягом 10 років. Про це повідомляє видання New Atlas.

Дослідники з’ясували, що люди з генами низької переносимості етилового спирту споживали значно менше алкогольних напоїв, ніж учасники без подібних варіантів відповідного гена. Крім того, виявилося, що у людей з однією або двома копіями будь-якого з двох генетичних варіантів ризик розвитку раку виявився на 13−31% нижчим, ніж у інших. У людей, які полюбляють алкоголь, частіше виявляли рак голови та шиї, стравоходу, товстої кишки, прямої кишки та печінки.

Також виявилося, що люди з хоча б однією копією гена низької переносимості алкоголю, але які регулярно вживали спиртові напої, значно частіше страждали від раку голови та шиї та раку стравоходу.

Нагадаємо, науковці з європейського фонду Lung виявили, що обструктивне апное (OSA) може говорити про розвиток в організмі ракової пухлини. Встановлено, що в людей з апное часто виявляють онкологію. До групи ризику більше належать жінки, ніж чоловіки.

Джерело: New Atlas