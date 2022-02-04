Данілов не виключив повернення Криму військовим шляхом — деталі

https://racurs.ua/ua/n166612-danilov-ne-vykluchyv-povernennya-krymu-viyskovym-shlyahom-detali.html

Ракурс

Повернення Криму військовим шляхом не виключив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов. Разом з тим, він переконаний, що повернути півострів Україні із залученням армії за нинішніх обставин неможливо.

З його слів, Україна має стратегію повернення Криму і робитиме для цього все можливе. Про це секретар РНБО сказав, коментуючи заяву президента країни-агресора РФ Володимира Путіна про те, що в якихось документах нібито зафіксований намір Києва повернути Крим збройним шляхом.

Ми бачимо сьогодні вкрай знервованого Путіна. Відбувається дуже багато подій, людина дуже нервує з багатьох питань. Справа в тому, що коли він каже, що для них «питання по Криму вирішено» — для нас питання по Криму не вирішено — це наша земля і ми спокійно і виважено будемо робити все, щоб Крим та окупована територія Донецької та Луганської області повернулися додому, повернулися до нашої країни і ми це обов’язково зробимо, — зазначив Данілов в ефірі програми «Право на владу».

Секретар Ради нацбезпеки і оборони вказав, що Путін починає нервувати, а Україна спокійно і виважено буде робити все, аби Крим та інші окуповані території повернулися.