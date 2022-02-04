В Україні різко настане весна – синоптик здивувала прогнозом

https://racurs.ua/ua/n166611-v-ukrayini-rizko-nastane-vesna-synoptyk-zdyvuvala-prognozom.html

Ракурс

Весна в Україні в 2022 році буде ранньою, запевнила кліматолог. Вона попередила українців про різке настання весняної погоди.

За словами експерта, останнім часом весна в Україні приходить раніше, ніж зазвичай. Прогнозом погоди поділилася кліматолог Світлана Бойченко в ефірі «Радіо НВ».

Кліматологи дивляться, що відбувається за тенденцією. Весна однозначно прийде, але ми спостерігаємо останнє десятиліття, що весна почала приходити раніше, — зазначила вона.

Бойченко пояснила, що в другій половині або в середині XX століття тепла весняна погода розпочиналася не з березня, а з квітня.

Крім того, вчені стверджують, що Україна переходить в абсолютно новий клімат, пише «РБК-Україна». Влітку очікуються аномально високі температури, зокрема такий прогноз озвучили на червень.

Через зміни клімату в Україні також похолоднішали зими, а в інші пори року експерти прогнозують збільшення атмосферних опадів.

Опади в Україні також зміняться, тепер вони будуть в основному у вигляді сильних злив. І це проблема, тому що екосистема не встигає засвоїти цю вологу. І, крім того, ці зливи та опади призводять до підтоплення і повеней, — зазначили фахівці.











Нагадаємо, середня місячна температура повітря у лютому 2022 року прогнозується на рівні 0−4°C морозу. На Закарпатті, півдні Одещини та в Криму буде до +1°C, що близько до норми.

Джерело: «Радіо НВ», «РБК-Україна»