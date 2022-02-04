В Украине резко наступит весна – синоптик удивила прогнозом

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Весна в Украине в 2022 году будет ранней, заверила климатолог. Она предупредила украинцев о резком наступлении весенней погоды.

По словам эксперта, в последнее время весна в Украине приходит раньше обычного. Прогнозом погоды поделилась климатолог Светлана Бойченко в эфире «Радио НВ».

Климатологи смотрят, что происходит по тенденции. Весна однозначно придет, но мы наблюдаем последнее десятилетие, что весна начала приходить раньше, — отметила она.

Бойченко объяснила, что во второй половине или середине XX века теплая весенняя погода начиналась не с марта, а с апреля.

Кроме того, ученые утверждают, что Украина переходит в совершенно новый климат, пишет «РБК-Украина». Летом ожидаются аномально высокие температуры, в частности, такой прогноз озвучили на июнь.

Из-за изменения климата в Украине также похолодели зимы, а в другое время года эксперты прогнозируют увеличение атмосферных осадков.

Осадки в Украине также изменятся, теперь они будут в основном в виде сильных ливней. И это проблема, потому что экосистема не успевает усвоить эту влагу. И, кроме того, эти ливни и осадки приводят к подтоплению и наводнениям, — отметили специалисты.











Напомним, средняя температура воздуха в феврале 2022 года прогнозируется на уровне 0−4°С мороза. На Закарпатье, юге Одесской области в Крыму будет до +1°С, что близко к норме.

Источник: «Радио НВ», «РБК-Украина»