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Ракурс
Необычную особенность поведения Путина заметили в СНБО

Необычную особенность поведения Путина заметили в СНБО (ВИДЕО)

4 фев 2022, 12:01
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Необычную особенность поведения президента страны-агрессора Владимира Путина заметили в Совете нацбезопасности и обороны Украины. Из-за большого количества происходящих вокруг Путина событий он в последнее время выглядит крайне нервным.

Мы видим сегодня крайне расстроенного Путина. Происходит очень много событий, человек очень нервничает по многим вопросам. Дело в том, что когда он говорит, что для них «вопрос по Крыму решен» — для нас вопрос по Крыму не решен — это наша земля и мы спокойно и взвешенно будем делать все, чтобы Крым и оккупированная территория Донецкой и Луганской области вернулись домой, вернулись в нашу страну и мы это обязательно сделаем, — сообщил в эфире ток-шоу «Право на власть» секретарь СНБО Алексей Данилов.






Во время телеэфира Данилов и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявили, что Киев пока не планирует военные операции по освобождению оккупированного Россией Донбасса и Крыма. Ранее спикеру Путина Дмитрию Пескову привиделось «нападение Украины на РФ ради Крыма».

Источник: Ракурс


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