Страна ЕС заблокировала вступление Украины в Кибер-НАТО - Данилов

https://racurs.ua/n166606-strana-es-zablokirovala-vstuplenie-ukrainy-v-kiber-nato-danilov.html

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Вступление Украины в Кибер-НАТО (Объединенный центр передовых технологий по киберобороне) заблокировала одна из стран Европейского Союза. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Есть такой институт, который называется Кибер-НАТО. Мы летом прошлого года подали туда все документы, прошли все соответствующие верификации. Там, как у НАТО, консенсусом принимается решение. Так вот одна из европейских стран нам отказала в участии в этом уважаемом институте, — рассказал Данилов.

По его словам, негативное для Киева решение европейская страна приняла, несмотря на войну и вооруженную гибридную агрессию России против Украины, которая продолжается уже восьмой год подряд. Кроме того, Данилов напомнил, что против нашего государства постоянные ведутся атаки в киберпространстве.

Это страна Евросоюза, это соседи. Они нам отказали, — заявил Данилов, назвав это государство «партнером в кавычках».

По данным СМИ, речь идет о Венгрии, которая заблокировала присоединение Украины к Объединенному центру по киберобороне НАТО (CCDCOE) — о факте блокады одним из государств Альянса накануне сообщил Данилов.

Напомним, после принятия образовательного закона в 2017 году Венгрия заявила, что будет блокировать заседание Комиссии Украина-НАТО на политическом уровне и процедуру вступления Украины в Альянс. Объединенный центр передовых технологий по киберобороне НАТО формально не является структурой Североатлантического союза. В августе прошлого года Украина подала официальный запрос о присоединении к работе Центра, базирующегося в Таллинне. Его основали семь стран, сегодня он насчитывает 20 участников — 17 членов НАТО и три страны-партнера.

В ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, МОН и другие. Были выведены из строя сайты Министерства иностранных дел и Минэнерго, ГСЧС и МОН. Сайт «Дія» также «лежал».