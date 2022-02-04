Країна ЄС заблокувала вступ України до Кібер-НАТО — Данілов

https://racurs.ua/ua/n166606-krayina-ies-zablokuvala-vstup-ukrayiny-do-kiber-nato-danilov.html

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Вступ України до Кібер-НАТО (Об'єднаний центр передових технологій з кібероборони) заблокувала одна з країн Європейського Союзу. Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов.

Є така інституція, яка називається Кібер-НАТО. Ми торік влітку подали туди всі документи, пройшли всі відповідні верифікації. Там, як у НАТО, консенсусом приймається рішення. Так ось одна з європейських країн нам відмовила в участі в цій поважній інституції, — розповів Данілов.

З його слів, негативне для Києва рішення європейська країна ухвалила попри війну й збройну гібридну агресію Росії проти України, яка триває вже восьмий рік поспіль. Окрім цього, Данілов нагадав, що проти нашої держави ведуться постійні напади у кіберпросторі.

Це країна Євросоюзу, це наші сусіди. Вони нам відмовили, — заявив Данілов, назвавши цю державу «партнером в лапках».

За даними ЗМІ, йдеться про Угорщину, яка заблокувала приєднання України до Об'єднаного центру з кібероборони НАТО (CCDCOE) — про факт блокади однією з держав Альянсу напередодні повідомив Данілов.

Нагадаємо, після ухвалення освітнього закону в 2017 році Угорщина заявила, що блокуватиме засідання Комісії Україна-НАТО на політичному рівні та процедуру вступу України в Альянс. Об'єднаний центр передових технологій з кібероборони НАТО формально не є структурою Альянсу. Торік у серпні Україна подала офіційний запит щодо приєднання до роботи Центру, що базується у Таллінні. Його заснували сім країн, сьогодні він налічує 20 учасників — 17 членів НАТО та три країни-партнери.

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