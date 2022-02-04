Карантин в Україні – яким областям загрожує «червона» зона

https://racurs.ua/ua/n166605-karantyn-v-ukrayini-yakym-oblastyam-zagrojuie-chervona-zona.html

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Карантин в Україні не поспішають посилювати попри нові рекорди за кількістю хворих на коронавірус.

Станом на 4 лютого в «червоній» зоні перебувають лише два регіони — Івано-Франківська та Рівненська області. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Ще дві області — Кіровоградська та Полтавська — продовжують залишатися в «жовтій» зоні. Всі інші регіони перебувають у «помаранчевій» зоні.

Рівень захворюваності в Україні становить 1 тис. 35 на 100 тис. населення при визначеному індикаторі 75 на 100 тис. осіб.

Найвищий рівень захворюваності зафіксовано в:

Івано-Франківській області — 1 тис. 951;

Сумській області — 1 тис. 903;

Житомирській області — 1 тис. 856.

Рівень госпіталізацій в Україні становить 63,5, при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення. Показник рівня госпіталізацій станом на 4 лютого перевищено в 14 регіонах.

Водночас завантаженість ліжок з киснем в Україні складає 38,2% при визначеному показнику в 65%.

Нагадаємо, коронавірус в Україні оновив рекорд за добу — протягом 3 лютого офіційно 43 тис. 778 людей підхопили коронавірус, серед них 4 тис. 381 дитина та 873 медпрацівники.