Карантин в Украине – каким областям угрожает «красная» зона

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Карантин в Украине не спешат усиливать, несмотря на новые рекорды по количеству больных коронавирусом.

По состоянию на 4 февраля в «красной» зоне находятся только два региона — Ивано-Франковская и Ровенская области. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Еще две области — Кировоградская и Полтавская — продолжают оставаться в «желтой» зоне. Все остальные регионы находятся в «оранжевой» зоне.

Уровень заболеваемости в Украине составляет 1 тыс. 35 на 100 тыс. населения при определенном индикаторе 75 на 100 тыс. человек.

Самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован в:

Ивано-Франковской области — 1 тыс. 951;

Сумской области — 1 тыс. 903;

Житомирской области — 1 тыс. 856.

Уровень госпитализаций в Украине составляет 63,5 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения. Показатель уровня госпитализаций по состоянию на 4 февраля превышен в 14 регионах.

В то же время загруженность коек с кислородом в Украине составляет 38,2% при определенном показателе в 65%.

Напомним, коронавирус в Украине обновил рекорд за сутки — в течение 3 февраля официально 43 тыс. 778 человек подхватили коронавирус, среди них 4 тыс. 381 ребенок и 873 медработника.