Карантин в Украине – каким областям угрожает «красная» зона

Карантин в Украине — каким областям угрожает «красная» зонаhttps://racurs.ua/n166605-karantin-v-ukraine-kakim-oblastyam-ugrojaet-krasnaya-zona.htmlРакурс
Карантин в Украине не спешат усиливать, несмотря на новые рекорды по количеству больных коронавирусом.
По состоянию на 4 февраля в «красной» зоне находятся только два региона — Ивано-Франковская и Ровенская области. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Еще две области — Кировоградская и Полтавская — продолжают оставаться в «желтой» зоне. Все остальные регионы находятся в «оранжевой» зоне.
Уровень заболеваемости в Украине составляет 1 тыс. 35 на 100 тыс. населения при определенном индикаторе 75 на 100 тыс. человек.
Самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован в:
- Ивано-Франковской области — 1 тыс. 951;
- Сумской области — 1 тыс. 903;
- Житомирской области — 1 тыс. 856.
Уровень госпитализаций в Украине составляет 63,5 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения. Показатель уровня госпитализаций по состоянию на 4 февраля превышен в 14 регионах.
В то же время загруженность коек с кислородом в Украине составляет 38,2% при определенном показателе в 65%.
Напомним, коронавирус в Украине обновил рекорд за сутки — в течение 3 февраля официально 43 тыс. 778 человек подхватили коронавирус, среди них 4 тыс. 381 ребенок и 873 медработника.