Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Уникальный черный бриллиант из космоса выставили на продажу

Уникальный черный бриллиант из космоса выставили на продажу (ФОТО, ВИДЕО)

4 фев 2022, 11:07
999

«Энигму», который является самым ограненным черным бриллиантом в мире, выставили ​​на аукцион. Драгоценность планируют продать не менее чем за 6 млн дол.

Камень весит 555, 55 карат и имеет 55 граней. До этого «Энигму» никогда не показывали на выставках и не выставляли на продажу, сообщает «BBC-Украина».

Драгоценность находилась в частной коллекции более 20 лет. Онлайн-торги, на которых можно будет приобрести драгоценность, продлятся до 9 февраля. Аукционный дом Sotheby’s сообщил, что будет принимать оплату криптовалютой.

Этот вид камней очень жесткий, а их возраст обычно составляет от 2,6 до 3,2 млрд лет. То есть такие бриллианты сформировались еще в эпоху динозавров.

Также они содержат осборнит, что позволяет рассуждать об их внеземном происхождении. Предполагают, что черные бриллианты могли сформироваться в результате падения на Землю великого астероида.

Драгоценные камни находили только в Бразилии и Центральноафриканской республике.






Источник: «BBC-Украина»

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров