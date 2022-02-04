Уникальный черный бриллиант из космоса выставили на продажу

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Ракурс

«Энигму», который является самым ограненным черным бриллиантом в мире, выставили ​​на аукцион. Драгоценность планируют продать не менее чем за 6 млн дол.

Камень весит 555, 55 карат и имеет 55 граней. До этого «Энигму» никогда не показывали на выставках и не выставляли на продажу, сообщает «BBC-Украина».

Драгоценность находилась в частной коллекции более 20 лет. Онлайн-торги, на которых можно будет приобрести драгоценность, продлятся до 9 февраля. Аукционный дом Sotheby’s сообщил, что будет принимать оплату криптовалютой.

Этот вид камней очень жесткий, а их возраст обычно составляет от 2,6 до 3,2 млрд лет. То есть такие бриллианты сформировались еще в эпоху динозавров.

Также они содержат осборнит, что позволяет рассуждать об их внеземном происхождении. Предполагают, что черные бриллианты могли сформироваться в результате падения на Землю великого астероида.

Драгоценные камни находили только в Бразилии и Центральноафриканской республике.

Источник: «BBC-Украина»