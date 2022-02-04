Унікальний чорний діамант з космосу виставили на продаж

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Ракурс

«Енігму», який є найбільшим ограненим чорним діамантом у світі, виставили на аукціон. Коштовність планують продати за щонайменше 6 млн дол.

Камінь важить 555, 55 каратів та має 55 граней. До цього «Енігму» ніколи не показували на виставках та не виставляли на продаж, повідомляє «BBC-Україна».

Коштовність знаходилася в приватній колекції понад 20 років. Онлайн-торги, на яких можна буде придбати коштовність, триватимуть до 9 лютого. Аукціонний дім Sotheby’s повідомив, що буде приймати оплату криптовалютою.

Цей вид каменів є дуже твердим, а їхній вік зазвичай становить від 2,6 до 3,2 млрд років. Тобто такі діаманти сформувалися ще до епохи динозаврів.

Також вони містять осборніт, що дозволяє розмірковувати про їхнє позаземне походження. Припускають, що чорні діаманти могли сформуватися внаслідок падіння на Землю великого астероїда.

Дорогоцінне каміння знаходили лише в Бразилії та Центральноафриканській республіці.

Джерело: «BBC-Україна»