Джеки Чан стал факелоносцем Олимпиады-2022 – эффектные фото и видео

Джеки Чан, легендарный голливудский актер, поучаствовал в эстафете олимпийского огня. 68-летний мастер боевых искусств стал 30-м факелоносцем.

Ему выпала звездная дистанция «Балладин» — самая посещаемая часть Великой китайской стены. Видео разместили на официальной странице Олимпийских игр.

Эстафета олимпийского огня стартовала 2 февраля в Пекине. Ее маршрут проходит через 12 главных точек.

Вечером 4 февраля пламя будет доставлено на церемонию открытия XXIV зимних Олимпийских игр.

Напомним, флаг Украины на открытии Олимпиады будут нести олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко и серебряный призер Юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Назарова.

