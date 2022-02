Джекі Чан став факелоносцем Олімпіади-2022 – ефектні фото та відео

Джекі Чан, легендарний голлівудський актор, взяв участь в естафеті олімпійського вогню. 68-річний майстер бойових мистецтв став 30-м факелоносцем.

Йому випала зіркова дистанція «Баладін» — найвідвідуваніша частина Великої китайської стіни. Відео розмістили на офіційній сторінці Олімпійських ігор.

Естафета олімпійського вогню стартувала 2 лютого в Пекіні. Її маршрут проходить через 12 основних точок.

Ввечері 4 лютого полум’я доставлять на церемонію відкриття XXIV зимових Олімпійських ігор.

Нагадаємо, прапор України на відкритті Олімпіади нестимуть олімпійський чемпіон з фристайлу Олександр Абраменко і срібна призерка Юнацьких Олімпійських ігор з фігурного катання Олександра Назарова.

WATCH: Actor Jackie Chan was part of the Olympic torch relay for this year’s Winter Games, carrying the flame atop the Great Wall in China. «I'm very happy. I’m also cold!» he said. https://t.co/lx8nNlLTUzpic.twitter.com/9lsBEBkiKe

— TODAY (@TODAYonline) February 3, 2022