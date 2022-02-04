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Ракурс
Джекі Чан став факелоносцем Олімпіади-2022 – ефектні фото та відео

Джекі Чан став факелоносцем Олімпіади-2022 — ефектні фото та відео

4 лют 2022, 11:55
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Джекі Чан, легендарний голлівудський актор, взяв участь в естафеті олімпійського вогню. 68-річний майстер бойових мистецтв став 30-м факелоносцем.

Йому випала зіркова дистанція «Баладін» — найвідвідуваніша частина Великої китайської стіни. Відео розмістили на офіційній сторінці Олімпійських ігор.

Я дуже гордий і щасливий бути факелоносцем на двох Олімпійських іграх. Це моя четверта Олімпіада. Я дуже радий, — не приховував своїх почуттів Джекі Чан.

Естафета олімпійського вогню стартувала 2 лютого в Пекіні. Її маршрут проходить через 12 основних точок.

Ввечері 4 лютого полум’я доставлять на церемонію відкриття XXIV зимових Олімпійських ігор.

Нагадаємо, прапор України на відкритті Олімпіади нестимуть олімпійський чемпіон з фристайлу Олександр Абраменко і срібна призерка Юнацьких Олімпійських ігор з фігурного катання Олександра Назарова.

Джерело: Ракурс


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