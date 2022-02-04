Стало відомо, хто нестиме прапор України на відкритті Олімпіади в Пекіні

https://racurs.ua/ua/n166597-stalo-vidomo-hto-nestyme-prapor-ukrayiny-na-vidkrytti-olimpiady-v-pekini.html

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Зимова Олімпіада-2022 стартує 4 лютого у Пекіні. Збірну України представлять 45 спортсменів у 12 дисциплінах.

На урочистій церемонії відкриття синьо-жовтий прапор нестимуть олімпійський чемпіон з фристайлу Олександр Абраменко і срібна призерка Юнацьких Олімпійських ігор з фігурного катання Олександра Назарова. Про це повідомив Національний олімпійський комітет України.

Це велика честь для мене нести прапор своєї країни, за яку виступаєш, яку прославляєш на кожних стартах. Я про це давно мріяв і радий, що мені доручили таку відповідальну місію. Відчуваю гордість і хвилювання водночас, — прокоментував Абраменко.

Назарова сказала, що щаслива «розділити такий урочистий момент зі своїм колегою по команді та всією Україною».

Нагадаємо, участь в Олімпіаді братимуть 2 тис. 871 спортсмен, що представляють 91 країну світу. Змагання триватимуть до 20 лютого. Олімпіада стане другою для столиці Китаю за 14 років: саме тут відбулися літні Олімпійські ігри-2008.