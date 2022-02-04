Залужний Путіну - ЗСУ не планує “нападати” на Донбас

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Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України заспокоїв президента країни-агресора Володимира Путіна — у ЗСУ немає планів «нападу» на окупований Донбас. Про це він заявив в ефірі ток-шоу «Право на владу».

Мушу заспокоїти і президента РФ, і жителів Росії — жодних розпоряджень, жодних розмов про те, щоб планувати військову операцію щодо входження на тимчасово окуповану територію Луганської та Донецької області або тимчасово окупований Крим — не велося, — вказав головнокомандувач ЗСУ.

За його словами, жодних розмов про військову операцію не ведеться.

Уздовж державного кордону ми бачимо зосередження військової техніки й особового складу, які, до речі, продовжують прибувати. Є такі військові частини та підрозділи, які здійснюють постійне переміщення. Це стосується так само і території тимчасово окупованого Криму… З військової точки зору, якщо проаналізувати можливості до здійснення тих чи інших заходів, то я відмічаю, що сьогодні такої загрози немає. Це більше схоже на психологічний тиск, — вважає Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ також додав, що українське військо готується до ймовірного вторгнення Росії. Нині військові не очікують якихось особливих розпоряджень, а вже готуються до оборони.

Ми готуємо і відповідні угруповання для того, щоби можна було дати відсіч, проводимо відповідні заходи із планування, а також проводимо практичні тренування. Все, що можливо ми на сьогодні робимо, — підсумував Залужний.











Він наголосив, що армія давно відстежує і аналізує військову діяльність РФ. Сьогодні українській розвідці активно допомагають і міжнародні партнери, які регулярно надають вичерпні дані щодо ситуації на кордоні. Також Залужний закликав мешканців прикордонних областей не піддаватися паніці та вірити в Збройні сили України.