Вибори у Могилянці – МОН скасує повторний конкурс

https://racurs.ua/ua/n166595-vybory-u-mogylyanci-mon-skasuie-povtornyy-konkurs.html

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Міністерство освіти та науки (МОН) скасує свій наказ про оголошення повторних виборів президента національного університету «Києво-Могилянська академія».

Таке рішення прийняли під час зустрічі з представниками Києво-Могилянської академії та студентського самоврядування, Міносвіти, керівництвом Верховної Ради та народними депутатами. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Уряд не втручається та не буде втручатися у виборчий процес НУ «Києво-Могилянська академія», — заявив він.

Сторони домовилися, що університетська спільнота створить робочу групу під патронатом почесного президента Києво-Могилянської академії В’ячеслава Брюховецького, щоб вирішити ситуацію у колективі вишу та уникнути в майбутньому довготривалих судових процесів.

Нагадаємо, студенти Києво-Могилянської академії оголосили страйк через незгоду Міністерства освіти та науки України визнавати результати виборів президента цього навчального закладу.

30 вересня 2021 року МОН оголосило конкурс на заміщення посади президента НаУКМА. Вибори відбулися 20−27 січня 2022 року.

На посаду президента балотувалися в.о. президента НаУКМА, кандидат економічних наук, доцент, в.о. декана факультету економічних наук Олександра Гуменна та голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Сергій Квіт.

У першому турі Гуменна набрала 201, а Квіт — 232 голоси. Після другого туру Квіт повідомив, що з виборчої дільниці вишу невідомі викрали одну зі скриньок для голосування. Поліція Києва повідомила, що скриньку знайшли неушкодженою на одній з вулиць біля НаУКМА і повернули виборчій комісії.

28 січня на сайті НаУКМА було оприлюднено повідомлення про те, що у другому турі Квіт отримав 235 голосів (52,80%), а Гуменна — 191 голос (42,92%). При цьому проти всіх було 18 голосів (4,04%), зіпсовано 1 бюлетень.

1 лютого міністр освіти та науки Сергій Шкарлет повідомив, що МОН не визнаватиме результати виборів в НаУКМА. 2 лютого Міністерство освіти та науки оголосило конкурс на зайняття посади президента Києво-Могилянської академії.