Выборы в Могилянке – МОН отменит повторный конкурс

https://racurs.ua/n166595-vybory-v-mogilyanke-mon-otmenit-povtornyy-konkurs.html

Ракурс

Министерство образования и науки (МОН) отменит свой приказ об объявлении повторных выборов президента национального университета «Киево-Могилянская академия».

Такое решение было принято во время встречи с представителями Киево-Могилянской академии и студенческого самоуправления, Минобразования, руководством Верховной Рады и народными депутатами. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Правительство не вмешивается и не будет вмешиваться в избирательный процесс НУ «Киево-Могилянская академия», — заявил он.

Стороны договорились, что университетское сообщество создаст рабочую группу под патронатом почетного президента Киево-Могилянской академии Вячеслава Брюховецкого, чтобы решить ситуацию в коллективе вуза и избежать в будущем длительных судебных процессов.

Напомним, студенты Киево-Могилянской академии объявили забастовку из-за несогласия Министерства образования и науки Украины признавать результаты выборов президента этого учебного заведения.

30 сентября 2021 года МОН объявило конкурс на замещение должности президента НаУКМА. Выборы прошли 20−27 января 2022 года.

На должность президента баллотировались и.о. президента НаУКМА, кандидат экономических наук, доцент, и. о декана факультета экономических наук Александра Гуменная и глава Национального агентства по обеспечению качества высшего образования Сергей Квит.

В первом туре Гуменная набрала 201, а Квит — 232 голоса. После второго тура Квит сообщил, что с избирательного участка вуза неизвестные похитили один из ящиков для голосования. Полиция Киева сообщила, что урну нашли невредимой на одной из улиц возле НаУКМА и вернули избирательной комиссии.

28 января на сайте НаУКМА было обнародовано сообщение о том, что во втором туре Квит получил 235 голосов (52,80%), а Гуменная — 191 голос (42,92%). При этом против всех было 18 голосов (4,04%), испорчен 1 бюллетень.

1 февраля министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что МОН не будет признавать результаты выборов в НаУКМА. 2 февраля Министерство образования и науки объявило конкурс на должность президента Киево-Могилянской академии.