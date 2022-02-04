Залужный Путину - ВСУ не планирует «нападать» на Донбасс

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Ракурс

Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженными силами Украины успокоил президента страны-агрессора Владимира Путина — у ВСУ нет планов нападения на оккупированный РФ Донбасс. Об этом он заявил в эфире ток-шоу «Право на власть».

Должен успокоить и президента РФ, и жителей России — никаких распоряжений, никаких разговоров о том, чтобы планировать военную операцию по вхождению на временно оккупированную территорию Луганской и Донецкой области или временно оккупированный Крым — не велись, — указал главнокомандующий ВСУ.

По его словам, никаких разговоров о военной операции речь не идет.

Вдоль государственной границы мы видим сосредоточение военной техники и личного состава, которые, кстати, продолжают прибывать. Имеются такие воинские части и подразделения, осуществляющие постоянное перемещение. Это касается также территории временно оккупированного Крыма… С военной точки зрения, если проанализировать возможности к осуществлению тех или иных мер, то я отмечаю, что сегодня такой угрозы нет. Это больше похоже на психологическое давление, — считает Залужный.

Главнокомандующий ВСУ также добавил, что украинское войско готовится к вероятному вторжению России. Сейчас военные не ожидают каких-либо особых распоряжений, а уже готовятся к обороне.

Мы готовим и соответствующие группировки для того, чтобы можно было дать отпор, проводим соответствующие мероприятия по планированию, а также проводим практические тренировки. Все, что возможно мы сегодня, — делаем, — подытожил Залужный.











Он подчеркнул, что армия давно отслеживает и анализирует военную деятельность РФ. Сегодня украинской разведке активно помогают и международные партнеры, регулярно предоставляющие исчерпывающие данные по ситуации на границе. Также Залужный призвал жителей пограничных областей не поддаваться панике и верить в Вооруженные силы Украины.