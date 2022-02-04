8 лучших кабелей Lightning

https://racurs.ua/n166596-8-luchshih-kabeley-lightning.html

Ракурс

Хотя оригинальные кабели от Apple, несомненно, хорошо работают и имеют привлекательный внешний вид, они имеют свои недостатки. Прежде всего, это их цена и быстрый инос. К счастью, многие сторонние производители могут нам предложить ничем не хуже Lightning кабели, возможно, даже лучше по более доступной цене. В данной статье мы сделали подборку лучших кабелей для зарядки и передачи данных на устройстве Apple.

Baseus Yiven

Компания Baseus является одним из лучших изготовителей качественных и недорогих аксессуаров для техники. Кабель Baseus Yiven доступен в четырех стильных цветах и разной длине — от 25 сантиметров до 5 метров, причем цена за длину отличается. Кабель iPhone 13 Pro поддерживает быструю зарядку и не перегревается. Кроме того, он полностью совместим с операционной системой iOS.

Anker PowerLine+ II

Данный кабель можно считать наиболее надежным и практически неубиваемым. Во время тестирования он выдержал более 6 тысяч сгибаний/разгибаний. Он оснащен двойной нейлоновой оплеткой и сертифицированным MFi.

Essager Magnetic Cable

Универсальный магнитный кабель, в котором есть возможность изменять коннекторы — Lightning, micro USB и USB-C. Это значительно может сэкономить место во время поездок или сделать ваше рабочее пространствозначительно чище, ведь вам не придется брать с собой несколько кабелей, достаточно будет взять один и просто заменить насадку.

Baseus PD

Достаточно бюджетный кабель для iPhone 13 Pro, поддерживающий технологию быстрой зарядки PD до 18 Вт. Данный кабель отличается своей прочностью, ведь оснащен нейлоновой оплеткой, которая в разы продлевает срок эксплуатации кабеля. Он поддерживает все модели iPhone и адаптеры до 20 Вт.

Ugreen US155

Хотите купить качественный зарядный кабель по небольшой цене? Тогда этот гаджет может стать для вас хорошим вариантом. Он отлично работает со всеми моделями iPhone, iPad и iPod. Вы можете выбрать оптимальную для себя длину кабеля — от 25 сантиметров до 2 метров.

Anker Powerline II

По своему качеству он ничем не отличается от PowerLine+ II. Единственное отличие в том, что он не оснащен нейлоновой оплеткой и имеет более современный USB-C выход. Данная модель имеет доступную цену и визуально очень похожа на оригинальный кабель Lightning от Apple. Он оснащен сертифицированным чипом MFi, поэтому не вызовет никаких проблем с зарядкой или передачей данных на устройствах Apple.

Snowkids

Данная модель кабеля является более долговечной, ведь имеет толщину на 11% больше, чем стандартные кабели. Он доступен в одной возможной длине — 1,2 метра. В комплект также входит липучка, с помощью которой можно крепить лишнюю длину провода, чтобы не загромождать рабочее место.

Baseus Glowing Quick Charging Cable

Очень бюджетный и практически неубиваемый кабель. Он оснащен нейлоновой оплеткой и подсветкой, благодаря чему вам будет просто найти кабель в темном помещении. Он также имеет сертификат MFi и оснащен интеллектуальным чипом, который будет контролировать напряжение или обеспечит надежную защиту для ваших заряжаемых устройств. Он доступен в двух цветах, черном и красном, с разной вариацией длины.