Стало известно, кто будет нести флаг Украины на открытии Олимпиады в Пекине

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Зимняя Олимпиада-2022 стартует 4 февраля в Пекине. Сборную Украины представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах.

На торжественной церемонии открытия сине-желтый флаг будут нести олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко и серебряный призер Юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Назарова. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Украины.

Это большая честь для меня нести флаг своей страны, за которую выступаешь, которую прославляешь на каждых стартах. Я об этом давно мечтал и рад, что мне поручили такую ​​ответственную миссию. Чувствую гордость и волнение одновременно, — прокомментировал Абраменко.

Назарова сказала, что счастлива «разделить торжественный момент со своим коллегой по команде и всей Украиной».

Напомним, участие в Олимпиаде примут 2 тыс. 871 спортсмен, представляющих 91 страну мира. Соревнования продлятся до 20 февраля. Олимпиада станет второй для столицы Китая за 14 лет: именно здесь прошли летние Олимпийские игры-2008.