Незвичайну особливість поведінки Путіна помітила РНБО (ВІДЕО)

Незвичайну особливість поведінки Путіна помітила РНБО

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Ракурс

Незвичайну особливість поведінки президента країни-агресора Володимира Путіна помітили у Раді нацбезпеки і оборони України. Через велику кількість подій, що відбуваються навколо Путіна, він останнім часом виглядає вкрай знервованим.

Ми бачимо сьогодні вкрай знервованого Путіна. Відбувається дуже багато подій, людина дуже нервує з багатьох питань. Справа в тому, що коли він каже, що для них «питання по Криму вирішено» — для нас питання по Криму не вирішено — це наша земля і ми спокійно і виважено будемо робити все, щоб Крим та окупована територія Донецької та Луганської області повернулися додому, повернулися до нашої країни і ми це обов’язково зробимо, — повідомив в ефірі ток-шоу «Право на владу» секретар РНБО Олексій Данілов.











Під час телеефіру Данілов та головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявили, що Київ наразі не планує військових операцій зі звільнення окупованого Росією Донбасу та Криму. Раніше спікеру Путіна Дмитру Пєскову ввижався «напад України на РФ заради Криму».