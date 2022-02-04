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Данилов не исключил возвращения Крыма военным путем - подробности

Данилов не исключил возвращения Крыма военным путем — подробности

4 фев 2022, 12:30
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Возвращения Крыма военным путем не исключил секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов. Вместе с тем он убежден, что вернуть полуостров Украине с привлечением армии при нынешних обстоятельствах невозможно.

По его словам, у Украины есть стратегия возвращения Крыма и она будет делать для этого все возможное. Об этом секретарь СНБО сказал, комментируя заявление президента страны-агрессора РФ Владимира Путина о том, что в каких-то документах якобы зафиксировано намерение Киева вернуть Крым вооруженным путем.

Мы видим сегодня крайне нервного Путина. Происходит очень много событий, человек очень нервничает по многим вопросам. Дело в том, что когда он говорит, что для них «вопрос Крыма решен» — для нас вопрос Крыма не решен — это наша земля и мы спокойно и взвешенно будем делать все, чтобы Крым и оккупированная территория Донецкой и Луганской области вернулись домой, вернулись в нашу страну, и мы это обязательно сделаем, — отметил Данилов в эфире программы «Право на власть».

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны указал, что Путин начинает нервничать, а Украина спокойно и взвешенно будет делать все, чтобы Крым и другие оккупированные территории вернулись.






Будет ли это военный путь или это какой-то другой путь — это зависит от многих факторов. На сегодняшний день я могу сказать, что это сделать невозможно. Вот как будет завтра, послезавтра, через год… Будем смотреть. Это не такое простое дело, — подытожил чиновник.

Источник: Ракурс


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