Ще одну несподівану користь від вітаміну D виявили вчені

https://racurs.ua/ua/n166614-sche-odnu-nespodivanu-koryst-vid-vitaminu-d-vyyavyly-vcheni.html

Ракурс

Вітамін D на 22% знижує можливість розвитку різних аутоімунних розладів, заявили американські вчені.

Дослідники близько п’яти років спостерігали більш ніж за 12 тис. 700 чоловіків віком від 50 років і більш ніж за 13 тис. жінок, старше 55 років, пише The BMJ.

Деякі з них отримували 50 мікрограмів вітаміну, іншим до вітаміну додавали 1 грам омега-3-поліненасиченої жирної кислоти, третя група отримувала тільки омега-3, а четверта приймала лише плацебо.

Згідно з результатами досліджень, аутоімунні проблеми виникли у 123 людей з тих, хто приймав вітамін, і в 155 з тих, хто нічого не приймав.

Під аутоімунними хворобами малися на увазі ревматоїдний артрит, ревматична поліміалгія, псоріаз, запальна хвороба кишечника.

Добавка омега-3 на ефект від вітаміну не впливала. Обидва показники здаються не надто великими, однак аутоімунні розлади не надто поширені (принаймні, в порівнянні з іншими захворюваннями).

Слід зазначити, що у дослідженні брали участь лише старші люди. Чи діє подібним чином вітамін D на людей, які молодші 50 років, ще потрібно з’ясувати.

Джерело: The BMJ