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Ракурс
Нацгвардеец Артемий Рябчук. Фото: liga.net

Убийца гвардейцев Рябчук отказался от предыдущих показаний — адвокат

4 фев 2022, 13:45
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Нацгвардієць Артемий Рябчук, который подозревается в массовом убийстве, отказался от всех своих предыдущих показаний.

Военнослужащий Национальной гвардии в присутствии защиты написал заявление об отказе от всех своих предыдущих показаний в связи с тем, что у него не было на тот момент качественной защиты. Об этом заявила его адвокат Тамила Ульянова в комментарии «Укринформу».

Детали дела адвокат пообещала сообщить во время пресс-конференции с участием правозащитников, которая запланирована на 12 февраля.

Напомним, 27 января в Днепре на территории Южного машиностроительного завода военнослужащий Национальной гвардии Артемий Рябчук застрелил четырех военнослужащих и одну гражданскую женщину, еще пять человек получили ранения.

Подозреваемый с автоматом и сотнями патронов скрылся с места преступления, а утром его задержали в месте Подгородное. Следователи Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении в убийстве, дезертирстве и хищении оружия.






Четырех из пяти военнослужащих, раненых в Днепре, прооперировали, двое из них в крайне тяжелом состоянии. В Министерстве внутренних дел создали специальную следственную комиссию, которая должна установить причины этой трагедии.

Источник: «Укринформ»

Источник: Ракурс


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