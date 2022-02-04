РФ програє цей раунд — МЗС про дії Кремля

https://racurs.ua/ua/n166618-rf-prograie-cey-raund-mzs-pro-diyi-kremlya.html

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Росія програє дипломатичний раунд у міжнародних переговорах, мета яких стримати РФ від вторгнення в Україну. Таку оцінку діям Кремля дав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

На зустріч у нормандському форматі українські переговорники поїдуть з незмінною позицією: спочатку виконання безпекових умов мінських угод, а лише тоді може йтися про їхню політичну частину. І жодних прямих перемовин з ОРДЛО, — заявив міністр в ефірі програми «Право на владу».

На його думку, у багатосторонніх дипломатичних переговорах Москва не досягла жодної зі своїх цілей.

Разом з тим, Кулеба зазначив, що у США та Європейського Союзу поки що немає політичної волі запровадити попереджувальні санкції проти Росії, які діятимуть на випередження можливої агресії Кремля. Проте, з його слів, РФ вже «заробила» на новий пакет санкцій від Заходу.