Школьное меню от Клопотенко – Зеленская опровергла популярные мифы

https://racurs.ua/n166624-shkolnoe-menu-ot-klopotenko-zelenskaya-oprovergla-populyarnye-mify.html

Ракурс

Школьное меню от Клопотенко активно обсуждается украинцами, при этом часть из них недовольна реформой питания в учебных заведениях. Первая леди Елена Зеленская провела прямой эфир с шеф-поваром Евгением Клопотенко, чтобы развенчать мифы о новом меню.

Первый миф — мой любимый, он наделал больше шума: реформа полностью запретила употреблять соль, сахар и хлеб. Это неправда — нормы изменены, уменьшены, мы хотим, чтобы дети потребляли меньше соли и меньше сахара, — рассказала супруга президента во время прямой трансляции в Instagram.

По ее словам, потребление соли и сахара сократили ненамного. Если «ранее в чашку чая клали две ложки сахара, то сейчас должны класть одну», добавила Зеленская.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине ежегодно фиксируется около 15,5 тыс. новых случаев детского ожирения.

Читая комментарии, хочу сказать одно: новое школьное меню — это не только меньше соли и сахара, это о приоритетах здоровья детского населения и о потенциально здоровой нации. Наши дети мало двигаются, употребляют слишком много сахара и соли. И как следствие, уже в подростковом возрасте страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и ожирением, — прокомментировал глава Минздрава.

Напомним, что школьная реформа питания вызвала неоднозначную реакцию многих родителей, а Евгений Клопотенко столкнулся со шквалом критики. Главными проблемами реформы родители считают исключение сахара и несоответствие меню при реализации на местах.