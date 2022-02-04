Шкільне меню від Клопотенка – Зеленська спростувала популярні міфи

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Шкільне меню від Клопотенка активно обговорюють українці, при цьому частина з них незадоволена реформою харчування в навчальних закладах. Перша леді Олена Зеленська провела прямий ефір з шеф-кухарем Євгеном Клопотенком, щоб розвінчати міфи щодо нового меню.

Перший міф — мій улюблений, він наробив найбільше галасу: реформа повністю заборонила вживати сіль, цукор і хліб дітям. Це неправда — норми змінені, зменшені, ми хочемо, щоб діти споживали менше солі та менше цукру, — розповіла дружина президента під час прямої трансляції в Instagram.

За її словами, споживання солі та цукру скоротили ненабагато. Якщо «раніше до чашки чаю клали дві ложки цукру, то зараз маємо класти одну», додала Зеленська.

Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що в Україні щороку фіксується близько 15,5 тис. нових випадків дитячого ожиріння.

Читаючи коментарі, хочу сказати одне: нове шкільне меню — це не лише про менше солі та цукру, це про пріоритети здоров’я дитячого населення та про потенційно здорову націю. Наші діти мало рухаються, вживають забагато цукру та солі. І як наслідок, вже у підлітковому віці мають серцево-судинні захворювання та страждають ожирінням, — прокоментував очільник МОЗ.

Нагадаємо, що шкільна реформа харчування викликала неоднозначну реакцію багатьох батьків, а Євген Клопотенко зіткнувся зі шквалом критики. Головними проблемами реформи батьки вважають виключення цукру та невідповідність меню під час реалізації на місцях.