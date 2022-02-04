Вакцина від коронавірусу. Photo: Maksim Goncharenok/Pexels

https://racurs.ua/ua/n166623-nayavni-v-ukrayini-covid-vakcyny-dovely-bezpechnist-pislya-vyprobuvan.html

Ракурс

Усі доступні в Україні вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19 довели свою користь.

Препарати CoronaVac, Pfіzer, Moderna та AstraZeneca пройшли всі три етапи клінічних випробувань і показали свою ефективність та безпечність. Про це 4 лютого заявили в прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

У МОЗ зазначили, що зазвичай клінічні випробування складаються з трьох фаз. Перша фаза передбачає введення вакцини невеликому числу добровольців, щоб оцінити її безпечність. Другий етап передбачає введення вакцини сотням добровольців, щоб оцінити безпечність та здатність генерувати імунну реакцію. Третій етап — це введення вакцини тисячам добровольців, а також порівняння їхніх результатів із показниками такої ж групи людей, які не отримали вакцини.

Останній етап необхідний, щоб визначити ефективність препарату і його безпечність для більшої групи людей.

Нагадаємо, вчені з ПАР проаналізували дію на нього T-клітинного імунітету, набутого внаслідок хвороби або вакцинації. Вони з’ясували, що Т-клітинна відповідь проти S-білка «Омікрону» у таких людей зберігається на 70−80%.