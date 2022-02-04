Вакцина от коронавируса. Photo: Maksim Goncharenok/Pexels

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Все доступные в Украине вакцины против коронавирусной болезни COVID-19 доказали свою пользу.

Препараты CoronaVac, Pfіzer, Moderna и AstraZeneca прошли все три этапа клинических испытаний и показали свою эффективность и безопасность. Об этом 4 февраля заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В Минздраве отметили, что обычно клинические испытания состоят из трех фаз. Первая фаза предполагает введение вакцины небольшому числу добровольцев, чтобы оценить ее безопасность. Второй этап предполагает введение вакцины сотням добровольцев, чтобы оценить безопасность и способность генерировать иммунную реакцию. Третий этап — это введение вакцины тысячам добровольцев, а также сравнение их результатов с показателями такой же группы людей, которые не получили вакцины.

Последний этап необходим, чтобы определить эффективность препарата и его безопасность для большей группы людей.

Напомним, ученые из ЮАР проанализировали действие на него T-клеточного иммунитета, приобретенного вследствие болезни или вакцинации. Они выяснили, что Т-клеточный ответ против S-белка «Омикрона» у таких людей сохраняется на 70−80%.