Самые сложные для Украины даты назвал дипломат

https://racurs.ua/n166622-samye-slojnye-dlya-ukrainy-daty-nazval-diplomat.html

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Самые сложные для Министерства иностранных дел даты назвал украинский посол Александр Чалый. По его словам, в эти даты следует ожидать «серьезного политического давления». Представитель внешнеполитического ведомства ожидает, что следующая неделя для дипломатов МИД будет самым трудным периодом.

Меня немного тревожит, что так много первых лиц других стран сегодня у нас. С одной стороны, это поддержка. С другой стороны, мы понимаем, что они приезжают сюда не просто так, не только нас поддержать. И то, что вопросы минских соглашений и их имплементация являются ключевыми… Посмотрите протокольные встречи — у нас будет 10-я встреча в Берлине — для вас будут самыми сложными 8−9 февраля, ночь перед 10-м, потому что будет очень серьезное дипломатическое давление, — сказал Чалый в эфире «Право на власть».

По его словам, тяжелыми датами для украинского МИД будут 8−9 февраля и ночь перед встречей в Берлине политических советников «нормандского формата».

В то же время, бывший министр иностранных дел Павел Климкин не верит, что президенту РФ Владимиру Путину нужна «массивная военная провокация». По его мнению, Путин пытается тестировать «красные линии» очень активно и ведет очень четкую тактику под названием «ни мира, ни войны». Кроме этого, по его словам, Кремлю сейчас нужны переговоры, поэтому все зависит от того, о чем договорятся РФ, США и Китай.