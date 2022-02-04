Украинский спутник «Сич-2-30». Фото: novynarnia.com

https://racurs.ua/n166621-sputnik-sich-zapustili-cherez-prokladku-po-zavyshennoy-cene-smi.html

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Украинский спутник «Сич-2−30» запустили через прокладку по завышенной цене.

Запуск спутника организовали через прокладку за 1,8 млн долл., при этом прямой контракт с компанией SpaceX за 1 млн долл. сорвали намеренно. Компания Илона Маска 13 января запустила ракету Falcon 9, которая вывела на орбиту украинский спутник «Сич-2−30». С тех пор со спутником не удалось установить стабильную связь. В КБ «Южное» заявили, что это из-за специфики кластерного запуска ракеты «Фалькон». Об этом сообщает издание «Заборона».

Отмечается, что сейчас космический аппарат работает в режиме сохранения энергии, поскольку его солнечные батареи не могут получать прямое излучение от Солнца, а лишь отраженные от Земли лучи. То есть спутнику не хватает энергии.

«Сич-2−30» — это копия спутника «Сич-2», который Украина запустила в космос 11 лет назад. Тогда он проработал полгода, вышел из строя и превратился в космический мусор. На момент запуска спутник уже был устаревшим на 10 лет. В то же время на КБ «Южное» была его компания, которую использовали как симулятор. Эту копию отправили на склад, где она лежала 11 лет.

В расследовании говорится о том, что «Южное» потратило на спутник 110 млн грн. В 2020 году устройство решили запустить в космос, чтобы не потерять деньги. Бывший глава Госкосмоса Михаил Лев обратился к SpaceX, которая запросила за услуги 1 млн долл. Предоплату нужно было внести до апреля 2021 года, как бронь. «Южное» деньги не перечислило и утратило место на ракете. После этого Лев покинул свой пост.

Новое руководство космического агентства и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский договорились с нидерландской компанией ISILAUNCH, которая уже за 1,8 млн долл. организовала место на ракете Маска. Большую сумму обосновали тем, что посредник предоставляет свой адаптер, без которого SpaceX не может разместить спутник.

Оказалось, что этот адаптер поставила украинская компания «СКАЙ Энержи» из Днепра. Однако компания не имеет мощностей для изготовления таких адаптеров. Адаптер для нее изготовили на «Южном». То есть прокладка перепродала адаптер, который «Южное» изначально изготовило для спутника.

Напомним, украинский спутник «Сич-2−30» «обессилен» и может замерзнуть. У спутника дефицит энергии из-за того, что ориентация в пространстве неблагоприятна для солнечных панелей.

Источник: «Заборона»