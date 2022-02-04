Український супутник «Січ-2-30». Фото: novynarnia.com

https://racurs.ua/ua/n166621-suputnyk-sich-zapustyly-cherez-prokladku-za-zavyschenou-cinou-zmi.html

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Український супутник «Січ-2−30» запустили через прокладку за завищеною ціною.

Запуск супутника організували через прокладку за 1,8 млн дол., при цьому прямий контракт з компанією SpaceX за 1 млн дол. зірвали навмисно. Компанія Ілона Маска 13 січня запустила ракету Falcon 9, яка вивела на орбіту український супутник «Січ-2−30». З того час із супутником не вдалося встановити стабільний зв’язок. У КБ «Південне» заявили, що це через специфіку кластерного запуску ракети «Фалькон». Про це повідомляє видання «Заборона».

Зазначається, що зараз космічний апарат працює у режимі збереження енергії, оскільки його сонячні батареї не можуть отримувати пряме випромінювання від Сонця, а лише відбиті від Землі промені. Тобто супутнику не вистачає енергії.

«Січ-2−30» — це копія супутника «Січ-2», який Україна запустила в космос 11 років тому. Тоді він пропрацював півроку, вийшов з ладу і перетворився на космічне сміття. На момент запуску супутник уже був застарілим на 10 років. Водночас на КБ «Південне» була його компанія, яку використовували як симулятор. Цю копію відправили на склад, де вона лежала 11 років.

У розслідуванні йдеться про те, що «Південне» витратило на супутник 110 млн грн. У 2020 році пристрій вирішили запустити у космос, щоб не втратити гроші. Колишній голова Держкосмосу Михайло Лев звернувся до SpaceX, яка запросила за послуги 1 млн дол. Передоплату потрібно було внести до квітня 2021 року, як бронь. «Південне» гроші не перерахувало і втратило місце на ракеті. Після цього Лев залишив свою посаду.

Нове керівництво космічного агентства та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський домовилися з нідерландською компанією ISILAUNCH, яка уже за 1,8 млн дол. організувала місце на ракеті Маска. Більшу суму обґрунтували тим, що посередник надає свій адаптер, без якого SpaceX не може розмістити супутник.

Виявилося, що цей адаптер поставила українська компанія «СКАЙ ЕНЕРЖІ» з Дніпра. Однак компанія не має потужностей для виготовлення таких адаптерів. Адаптер для неї виготовили на «Південному». Тобто прокладка перепродала адаптер, який «Південне» від самого початку виготовило для супутника.

Нагадаємо, український супутник «Січ-2−30» «знесилений» і може замерзнути. У супутника дефіцит енергії через те, що орієнтація в просторі несприятлива для сонячних панелей.

Джерело: «Заборона»