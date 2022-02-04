Забастовка студентов Могилянки продлится до отставки Шкарлета

https://racurs.ua/n166620-zabastovka-studentov-mogilyanki-prodlitsya-do-otstavki-shkarleta.html

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Отставка Сергея Шкарлета, министра образования и науки — главное требование бессрочной акции студентов Национального университета «Киево-Могилянская академия». Студенты напомнили, что Шкарлета обвиняют в плагиате научных работ и дружбе с пророссийским экс-главой МОН времен Януковича Дмитрием Табачником.

Мы разговаривали лично с премьер-министром. Он заверил, что он — на стороне студентов. Принял наше устное обращение по поводу отставки Сергея Шкарлета. Также он ожидает нашего письменного обращения, — сообщил один из организаторов акции, член могилянского сообщества Николай Рыбитва.

По его словам, Шмигаль начнет политические консультации с Верховной Радой по поводу проверки этого обращения.

На проверку всех фактов может уйти несколько недель. Могилянка на протяжении всего этого времени будет бастовать, пока наше финальное обращение об отставке Шкарлета не будет исполнено, — сказал Рыбитва.











Напомним, 1 февраля Шкарлет сделал скандальное заявление о том, что Министерство образования и науки не будет признавать результаты выборов президента НаУКМА, потому что они состоялись с нарушениями, и обяжет провести повторный конкурс на должность президента Киево-Могилянской академии. Однако уже 3 февраля МОН сообщил об отмене этого приказа и невмешательстве в работу вуза. 4 февраля студенты НаУКМА вышли под Кабинет министров с акцией «Министр временный, Могилянка — вечна!» с требованием отставки Шкарлета.

Источник: Укринформ