Российский фейк о «грязной ядерной бомбе» опроверг «Нацкорпус»

https://racurs.ua/n166619-rossiyskiy-feyk-o-gryaznoy-yadernoy-bombe-oproverg-nackorpus.html

Ракурс

Агрессия России растет и в информационном плане. В российских телеграм-каналах опубликовали фейковое видео, на котором якобы представители «Национального корпуса» «изготавливают ядерную бомбу».

Официально сообщаем, что этот видеоматериал является плохо изготовленным подделкой, а вся эта история — произведением больной фантазии россиян с целью дискредитации как нашей партии, так и Украины, — заявили в пресс-службе «Нацкорпуса».

Отмечается, что появившееся на российском ресурсе видео не имеет звука. Кроме того, ошибки в титрах демонстрируют очевидно низкий уровень владения украинским языком, что характерно для российских «спецопераций».

Мы прекрасно понимаем, что «Национальный Корпус» — это структура, которой панически боятся в РФ. Это сфабрикованное видео также является ответом на нашу кампанию по подготовке гражданского населения к возможному полномасштабному наступлению России, — отметили представители партии.











Напомним, ролик появился на телеграм-канале «Военный обозреватель». Пропагандистские каналы утверждают, что «грязную бомбу с ядерными веществами» члены «Нацкорпуса» планируют использовать против российских войск в случае вторжения".