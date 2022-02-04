Російський фейк про «брудну ядерну бомбу» спростував «Нацкорпус»

https://racurs.ua/ua/n166619-rosiyskyy-feyk-pro-brudnu-yadernu-bombu-sprostuvav-nackorpus.html

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Агресія Росії зростає і в інформаційному плані. У російських телеграм-каналах опублікували фейкове відео, на якому нібито представники «Національного корпусу» «виготовляють ядерну бомбу».

Офіційно повідомляємо, що цей відеоматеріал є погано виготовленою підробкою, а вся ця історія — витвором хворої фантазії росіян з метою дискредитації як нашої партії, так і загалом України, — заявили в прес-службі «Нацкорпусу».

Зазначається, що відео, яке з’явилося на російському ресурсі, не має звуку. Крім того, помилки в титрах демонструють очевидно низький рівень володіння українською мовою, що досить характерно для російських «спецоперацій».

Ми прекрасно розуміємо, що «Національний Корпус» — це структура, якої панічно бояться в РФ. Це сфабриковане відео є також відповіддю на нашу кампанію з підготовки цивільного населення до можливого повномасштабного наступу Росії, — зазначили представники партії.











Нагадаємо, ролик з’явився на телеграм-каналі «Военный обозреватель». Пропагандистські канали стверджують, що «брудну бомбу з ядерними речовинами» члени «Нацкорпусу» планують використовувати «проти російських військ у разі вторгнення».