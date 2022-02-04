Страйк студентів Могилянки триватиме до відставки Шкарлета

https://racurs.ua/ua/n166620-mogylyanka-straykuvatyme-do-vidstavky-shkarleta-organizatory-akciyi.html

Ракурс

Відставка Сергія Шкарлета, міністра освіти і науки, — головна вимога безстрокової акції студентів Національного університету «Києво-Могилянська академія». Студенти нагадали, що Шкарлета звинувачують у плагіаті наукових робіт та дружбі з проросійським екс-главою МОН часів Януковича Дмитром Табачником.

Ми говорили особисто з прем'єр-міністром. Він запевнив, що він на боці студентів. Він прийняв наше усне звернення щодо відставки Сергія Шкарлета. Також він чекає на наше письмове звернення, — повідомив один із організаторів акції, член могилянської спільноти Микола Рибитва.

З його слів, Шмигаль розпочне політичні консультації з Верховною Радою щодо перевірки цього звернення.

На перевірку всіх фактів може піти кілька тижнів. Могилянка впродовж усього цього часу страйкуватиме, допоки наше фінальне звернення про відставку Шкарлета не буде виконано, — сказав Рибитва.











Нагадаємо, 1 лютого Шкарлет зробив скандальну заяву про те, що Міністерство освіти і науки не визнаватиме результати виборів президента НаУКМА, бо вони відбулися з порушеннями, і буде оголошувати повторний конкурс на посаду президента Києво-Могилянської академії. Однак вже 3 лютого МОН повідомило про скасування цього наказу й невтручання у роботу вишу. 4 лютого студенти НаУКМА вийшли під Кабінет міністрів з акцією «Міністр тимчасовий, Могилянка — вічна!» з вимогою відставки Шкарлета.

Джерело: Укрінформ