Найскладніші для України дати назвав дипломат

https://racurs.ua/ua/n166622-nayskladnishi-dlya-ukrayiny-daty-nazvav-dyplomat.html

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Найскладніші для Міністерства закордонних справ дати назвав український посол Олександр Чалий. З його слів, у ці дати варто чекати «серйозного політичного тиску». Представник зовнішньополітичного відомства очікує, що наступний тиждень для дипломатів МЗС буде найважчим періодом.

Мене трошки тривожить, що так багато перших осіб інших країн сьогодні у нас. З одного боку, це нам підтримка. З іншого боку, ми розуміємо, що вони сюди приїжджають не просто так, не тільки нас підтримати. І те, що питання мінських угод і їх імплементація є ключовими… Подивіться протокольні зустрічі — у нас буде 10-го зустріч у Берліні — для вас будуть самими складними 8−9 лютого, ніч перед 10-м, тому що буде дуже серйозний дипломатичний тиск, — сказав Чалий в ефірі «Право на владу».

З його слів, найважчими датами для українського МЗС будуть 8−9 лютого та ніч перед зустріччю у Берліні політичних радників «нормандського формату».

Водночас колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін не вірить, що президенту РФ Володимиру Путіну потрібна «масивна військова провокація». На його думку, Путін намагається тестувати «червоні лінії» вкрай активно й веде дуже чітку тактику під назвою «ні миру, ні війни». Окрім цього, з його слів, Кремлю зараз потрібні переговори, тому все залежить від того, про що домовляться РФ, США і Китай.