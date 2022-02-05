План российского вторжения в Украину показало издание Bild. Фото: sud.ua

https://racurs.ua/n166650-plan-rossiyskogo-vtorjeniya-v-ukrainu-pokazalo-izdanie-bild-foto.html

Ракурс

План российского вторжения в Украину опубликовали немецкие журналисты.

Замысел Кремля предполагает блокаду крупных городов и активизацию размещенных в них агентурных ячеек. Россияне хотят создать марионеточное правительство, а украинских активистов отправить в концентрационные лагеря. В целом план оккупации Украины предусматривает три этапа. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на данные западных спецслужб.

Этап 1 — сдача городов

Отмечается, что войска страны-агрессора должны взять в блокаду крупные города после уничтожения украинских сил безопасности. В эти города затем планируется переброска российских агентов и активизация уже ранее завезенных ячеек, которые лояльны к президенту РФ Владимиру Путину. Российские спецслужбы должны будут «захватить стратегические объекты, устранить угрозы, завербовать желающих сотрудничать и установить новое руководство в захваченных городах». Такую практику в крупных украинских городах Кремль будет использовать во всех городах, пока они «мирным путем» не перейдут под контроль России.

Этап 2 — созыв «Народной Рады»

План предусматривает, что после капитуляции украинских городов, путинский режим планирует создать фиктивный парламент, так называемый «Народный совет». Эта марионеточная власть должна объявить недействительной Верховную Раду. Затем должно возникнуть «резервное правительство», которое будет управлять страной в полной зависимости от России.

Этап 3 — террор и лагеря для украинцев

А для преломления сопротивления миллионов украинцев оккупационная власть объявит чрезвычайное положение и реализует план России по созданию концентрационных лагерей. Отмечается, что российские спецслужбы уже составляют списки тех, кто будет заключен в лагеря. Остальное население будут гнобить и терроризировать. После ликвидации сопротивления марионеточное правительство проведет псевдореферендум по присоединению Украины к России.

Для России успех всей кампании зависит от контроля над завоеванными территориями, обеспечения подлинной капитуляции украинского народа и получения признания и легитимности от вновь созданной власти, — отмечают западные спецслужбы.

.



Согласно данным Bild, «российская Федеральная служба безопасности ФСБ тесно сотрудничает с правительством России над планом вторжения и сейчас готовит пророссийские группы для развертывания в Украине». Российский президент Владимир Путин поставил перед ним задачу «вербовать украинских политиков и устранять противников Кремля». По данным спецслужб, атака может начаться уже в феврале 2022 года.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что широкомасштабное вторжение России до сих пор не началось, потому что дипломаты делают свою работу. Он отметил, что шансы найти дипломатическое решение для деэскалации очень не плохи.