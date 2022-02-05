Меган Маркл раскрыла секреты своей стройности. Фото: hsmedia.ru

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Меган Маркл, жена британского принца Гарри, раскрыла секреты своей стройности и красоты.

Журналисты поинтересовались у герцогини Сассекской, родившей сына Арчи в 2019 году и дочь Лилибет в 2021 году, секретом стройности. Маркл отметила, если придерживаться здорового образа жизни, то фигура заметно изменится. Она же регулярно занимается фитнесом и предпочитает здоровое питание. Об этом сообщает издание Express со ссылкой на интервью в Women’s Health.

Мы все невероятно заняты и жонглируем задачами, но мне всегда нужен час времени, чтобы просто расслабиться, посмотреть по телевизору дурацкие передачи, пообниматься со своими собаками и насладиться бокалом вина. Это все часть инвестиций. Это баланс. Я позволяю себе роскошь отдыха, — отметила герцогиня.

Как известно, Маркл любит заниматься йогой. Жена принца Гарри призналась, что обязательно расслабляется после работы.

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Напомним, британский принц Гарри удивил поклонниц новым образом. Фанаты герцога отметили, что он изменил прическу и похудел, и обсудили его новый имидж в комментариях.

Источник: Express