Меган Маркл поделилась секретом стройной фигурыhttps://racurs.ua/n166649-megan-markl-podelilas-sekretom-stroynoy-figury.htmlРакурс
Меган Маркл, жена британского принца Гарри, раскрыла секреты своей стройности и красоты.
Журналисты поинтересовались у герцогини Сассекской, родившей сына Арчи в 2019 году и дочь Лилибет в 2021 году, секретом стройности. Маркл отметила, если придерживаться здорового образа жизни, то фигура заметно изменится. Она же регулярно занимается фитнесом и предпочитает здоровое питание. Об этом сообщает издание Express со ссылкой на интервью в Women’s Health.
Мы все невероятно заняты и жонглируем задачами, но мне всегда нужен час времени, чтобы просто расслабиться, посмотреть по телевизору дурацкие передачи, пообниматься со своими собаками и насладиться бокалом вина. Это все часть инвестиций. Это баланс. Я позволяю себе роскошь отдыха, — отметила герцогиня.
Как известно, Маркл любит заниматься йогой. Жена принца Гарри призналась, что обязательно расслабляется после работы.
Напомним, британский принц Гарри удивил поклонниц новым образом. Фанаты герцога отметили, что он изменил прическу и похудел, и обсудили его новый имидж в комментариях.
Источник: Express