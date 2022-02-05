Меган Маркл розкрила секрети своєї стрункості. Фото: hsmedia.ru

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Ракурс

Меган Маркл, дружина британського принца Гаррі, розкрила секрети своєї стрункості та краси.

Журналісти поцікавилися у герцогині Сассекської, яка народила сина Арчі у 2019 році та дочку Лілібет к 2021 році, секретом стрункості. Маркл зазначила, якщо дотримуватися здорового способу життя, то фігура помітно зміниться. Вона ж регулярно займається фітнесом та віддає перевагу здоровому харчуванню. Про це повідомляє видання Express з посиланням на інтерв’ю в Women’s Health.

Ми всі неймовірно зайняті та жонглюємо завданнями, але мені завжди потрібно годину часу, щоб просто розслабитися, подивитися по телевізору безглузді передачі, пообніматися зі своїми собаками і насолодитися келихом вина. Це все частина інвестицій. Це баланс. Я дозволяю собі розкіш відпочинку, — зазначила герцогиня.

Як відомо, Маркл полюбляє займатися йогою. Дружина принца Гаррі зізналася, що обов’язково розслабляється після роботи.

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Нагадаємо, британський принц Гаррі здивував прихильниць новим образом. Фанати герцога зазначили, що він змінив зачіску і схуд, і обговорили його новий імідж у коментарях.

Джерело: Express