Меган Маркл поділилася секретом стрункої фігуриhttps://racurs.ua/ua/n166649-megan-markl-podilylasya-sekretom-strunkoyi-figury.htmlРакурс
Меган Маркл, дружина британського принца Гаррі, розкрила секрети своєї стрункості та краси.
Журналісти поцікавилися у герцогині Сассекської, яка народила сина Арчі у 2019 році та дочку Лілібет к 2021 році, секретом стрункості. Маркл зазначила, якщо дотримуватися здорового способу життя, то фігура помітно зміниться. Вона ж регулярно займається фітнесом та віддає перевагу здоровому харчуванню. Про це повідомляє видання Express з посиланням на інтерв’ю в Women’s Health.
Ми всі неймовірно зайняті та жонглюємо завданнями, але мені завжди потрібно годину часу, щоб просто розслабитися, подивитися по телевізору безглузді передачі, пообніматися зі своїми собаками і насолодитися келихом вина. Це все частина інвестицій. Це баланс. Я дозволяю собі розкіш відпочинку, — зазначила герцогиня.
Як відомо, Маркл полюбляє займатися йогою. Дружина принца Гаррі зізналася, що обов’язково розслабляється після роботи.
Нагадаємо, британський принц Гаррі здивував прихильниць новим образом. Фанати герцога зазначили, що він змінив зачіску і схуд, і обговорили його новий імідж у коментарях.
Джерело: Express