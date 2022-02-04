https://racurs.ua/ua/n166640-prync-garri-zminyv-imidj-i-vrazyv-fanativ-foto.html

Ракурс

Принц Гаррі, герцог Сассекський, змінив імідж і схвилював прихильниць своїм зовнішнім виглядом.

37-річний принц коротко підстригся. Про це повідомляє BetterUp.

Гаррі брав участь у віртуальному саміті стартапу BetterUp, який націлений на розв’язання проблем в області психічного здоров’я. Він виступив у прямому ефірі з власного будинку в Каліфорнії та з’явився в кадрі в чорному кардигані.

Фанати королівської родини звернули увагу на новий образ герцога. Прихильниці зазначили, що принц змінив зачіску і схуд, і обговорили його новий імідж у коментарях.

«Принц Гаррі має чудовий вигляд! Ух ти, це йому Каліфорнія так іде на користь?», «Гаррі виглядає як смаколик», «Чорт візьми, його нова стрижка буквально зводить мене з розуму», «Очевидно, що він займається спортом. Принц виглядає страшенно підтягнутим», «Чорт, принц Гаррі виглядає дуже добре!» — писали шанувальники.











Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кейт Міддлтон змінила принца Гаррі на посаду королівського покровителя Футбольного союзу клубу регбістів. Єлизавета II хотіла, щоб Кейт Міддлтон обійняла цю посаду ще два роки тому, але тоді принц Гаррі і Меган Маркл були частиною корони, тому монарх не хотіла «кривдити і злити» свого онука.

Джерело: BetterUp