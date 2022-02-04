https://racurs.ua/ua/n166639-ssha-nadaly-ukrayini-40-pozashlyahovykiv-dlya-chogo-vykorystovuvatymut.html

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Сполучені Штати Америки (США) передали українським прикордонникам 40 позашляховиків для патрулювання у важкодоступних прикордонних районах. У

В межах невідкладної допомоги на 20 млн дол. американці надіслали ще переносні споруди, радіозв’язок, засоби індивідуального захисту і намети. Про це повідомляє прес-служба Посольства США в Україні.

Відомо, що прикордонники дістали повнопривідні вантажівки марки Mitsubishi. У США вважають, що така допомога знадобиться у виконанні життєво важливих правоохоронних функцій у відповідь на агресію Росії.

Ці позашляховики будуть використовуватися співробітниками ДПСУ для патрулювання величезних, важкодоступних прикордонних районів. Невідкладна допомога, надана INL для ДПСУ, також містить інші транспортні засоби, переносні споруди, радіозв’язок, засоби індивідуального захисту, намети та інше обладнання, — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що черговий літак із військовою допомогою Сполучених Штатів Україні приземлився у Києві. Це шостий вантаж, отриманий Україною зі США упродовж минулих двох тижнів. На борту вантажного літака — 84 т патронів до стрілецької зброї.