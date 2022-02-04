https://racurs.ua/n166639-ssha-predostavili-ukraine-40-vnedorojnikov-dlya-chego-budut-ispolzovat.html

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Соединенные Штаты Америки (США) передали украинским пограничникам 40 внедорожников для патрулирования в труднодоступных приграничных районах.

В рамках неотложной помощи на 20 млн дол. американцы прислали еще переносные сооружения, радиосвязь, средства индивидуальной защиты и палатки. Об этом сообщает пресс-служба Посольства США в Украине.

Известно, что пограничники получили полноприводные грузовики марки Mitsubishi. В США считают, что такая помощь понадобится в выполнении жизненно важных правоохранительных функций в ответ на агрессию России.

Эти внедорожники будут использоваться сотрудниками ГПСУ для патрулирования огромных, труднодоступных приграничных районов. Неотложная помощь, предоставленная INL для ГПСУ, также содержит другие транспортные средства, переносные сооружения, радиосвязь, средства индивидуальной защиты, палатки и другое оборудование, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали, что очередной самолет с военной помощью Соединенных Штатов Украины приземлился в Киеве. Это шестой груз, полученный Украиной из США за прошедшие две недели. На борту грузового самолета — 84 т патронов к стрелковому оружию.