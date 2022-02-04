Колекціонерка конструктору. Фото: LADbible

https://racurs.ua/n166638-jenschina-25-let-iskala-utonuvshie-v-more-detali-lego-foto.html

Ракурс

Женщина потратила 25 лет на поиск вынесенных на берега Дэвона и Корнуолла, что в Британии, деталей Lego, которые утонули в море.

Она создала проект по охоте на фигурки и написала об этом книгу. Об этом сообщает LADbible.

История началась 13 февраля 1997 года, когда грузовое судно, перевозившее контейнеры с различными товарами, попало в шторм. В итоге часть контейнеров, в том числе тот, в котором было пять миллионов деталей Lego, оказалась на дне.

Когда британка Трейси Уильямс узнала о случившемся, она вместе с семьей стала искать и собирать выброшенные на берег детали и фигурки. Семейство называло процесс поиска сокровищ изюминкой любой поездки на пляж. Дело настолько увлекло британку, что она превратила его в проект, о котором рассказывала на своих страницах в соцсетях, а потом и вовсе посвятила ему книгу.

Ее поразил тот факт, что выброшенные в воду фигурки принадлежали морской тематике. Проект Уильямс привлек множество людей к охоте на Lego-сокровища, и со временем жители разных стран, в том числе США, начали прилетать в Британию, чтобы отыскать детали.

Проект стал частью широкого исследования, опубликованного в 2021 году, которое показало, что детали Lego могут сохраняться невредимыми в океане в течение почти 1,3 тысячи лет. Исследователи из Университета Плимута изучили детали, выброшенные на побережье Юго-Западной Англии, подтвердили возраст отдельных частей и взвесили их, а затем сравнили с аналогичными новыми деталями.

Напомним, ранее мы сообщали, что игрушечный суперкар GTA Spano, построенный в масштабе 1:8 из конструктора Lego, смогли разогнать до рекордной скорости. Мини-копия реальной спортивной машины смогла разогнаться до 36,5 км/ч. Таким образом игрушечная машина, которая построена из 3 тыс. 880 деталей Lego, стала самой быстрой моделью в мире, построенной из конструктора датского производителя.

Источник: LADbible