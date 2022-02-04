Колекціонерка конструктору. Фото: LADbible

https://racurs.ua/ua/n166638-jinka-25-rokiv-shukala-potonuli-v-mori-detali-lego-foto.html

Ракурс

Жінка витратила 25 років на пошук винесених на береги Девона і Корнуолла, що в Британії, деталей Lego, які потонули в морі.

Вона створила проект з полювання на фігурки та написала про це книгу. Про це повідомляє LADbible.

Історія почалася 13 лютого 1997 року, коли вантажне судно, що перевозило контейнери з різними товарами, потрапило в шторм. Внаслідок цього частина контейнерів, зокрема той, в якому було п’ять мільйонів деталей Lego, опинився на дні.

Коли британка Трейсі Вільямс дізналася про те, що сталося, вона разом із сім'єю стала шукати та збирати викинуті на берег деталі та фігурки. Сімейство називало процес пошуку скарбів родзинкою будь-якої поїздки на пляж. Справа настільки захопила британку, що вона перетворила її на проект, про який розповідала на своїх сторінках в соцмережах, а потім і зовсім присвятила цьому книгу.

Її вразив той факт, що викинуті у воду фігурки були у морській тематиці. Проект Вільямс залучив безліч людей до полювання на Lego-скарби, і з часом жителі різних країн, зокрема США, почали прилітати в Британію, щоб відшукати деталі.

Проект став частиною широкого дослідження, опублікованого у 2021 році, яке показало, що деталі Lego можуть зберігатися неушкодженими в океані протягом майже 1,3 тисячі років. Дослідники з Університету Плімуту вивчили деталі, викинуті на узбережжі Південно-Західної Англії, підтвердили вік окремих частин і зважили їх, а потім порівняли з аналогічними новими деталями.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що іграшковий суперкар GTA Spano, побудований в масштабі 1:8 з конструктора Lego, змогли розігнати до рекордної швидкості. Міні-копія реальної спортивної машини змогла розігнатися до 36,5 км/год. Таким чином іграшкова машина, яка побудована з 3 тис. 880 деталей Lego, стала найшвидшою моделлю у світі, побудованої з конструктора данського виробника.

Джерело: LADbible