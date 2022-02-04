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Ракурс
Усик на футболі. Фото: ФК "Полісся"

Усик переможно дебютував у новому виді спорту (ФОТО)

4 лют 2022, 19:06
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Олександр Усик, відомий український боксер, вирішив спробувати себе в новому виді спорту. Чемпіон світу з боксу успішно дебютував у футболі.

Він зіграв у Туреччині в матчі Winter Cup 2022 між українськими командами «Полісся» Житомир та «Верес» Рівного. Про це повідомляє прес-служба футбольного клубу «Полісся».

Усик на футболі. Фото: ФК "Полісся"

Усик на футболі. Фото: ФК "Полісся"

Усік виступає за команду з Житомира. Боксер змінив на полі Пилипа Будківського в Полісся. У результаті матчу Полісся виграло 2:1.






Усик на футболі. Фото: ФК "Полісся"

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олександр Усик дебютує у футболі. Боксер раніше часто розповідав, що палко вболіває за київське «Динамо» й переживає, що син є вболівальником «Шахтаря». У дитинстві Олександр якийсь час займався у футбольній секції.

Джерело: Ракурс


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