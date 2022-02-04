Усик на футболі. Фото: ФК "Полісся"

https://racurs.ua/ua/n166636-usyk-peremojno-debutuvav-u-novomu-vydi-sportu-foto.html

Ракурс

Олександр Усик, відомий український боксер, вирішив спробувати себе в новому виді спорту. Чемпіон світу з боксу успішно дебютував у футболі.

Він зіграв у Туреччині в матчі Winter Cup 2022 між українськими командами «Полісся» Житомир та «Верес» Рівного. Про це повідомляє прес-служба футбольного клубу «Полісся».

Усік виступає за команду з Житомира. Боксер змінив на полі Пилипа Будківського в Полісся. У результаті матчу Полісся виграло 2:1.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олександр Усик дебютує у футболі. Боксер раніше часто розповідав, що палко вболіває за київське «Динамо» й переживає, що син є вболівальником «Шахтаря». У дитинстві Олександр якийсь час займався у футбольній секції.