Монастирський. Фото: МЗС

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ДТП з Трухіним прокоментував очільник Міністерства внутрішніх справ (МЗС) Денис Монастирський.

Він стверджує, що екс-народний депутат «Слуги народу» Олександр Трухін, який намагався втекти із місця ДТП, та пропонував патрульному хабар, не звертався до нього по допомогу. Про це повідомляє «Суспільне».

Чи телефонував він мені з місця події? Я можу сказати, і тут присутні мої колеги колишні, народні депутати, які можуть підтвердити, що я надзвичайно негативно ставлюсь до будь-яких питань «порєшать». Тому мені з таких питань ніхто дзвонити не може. І якщо він би мені потелефонував, то був би «посланий» в той же момент, — заявив Монастирський.

Монастирський наголосив, що був «вражений» появою відео із натільної камери поліцейського, на якому зафіксований Трухін після аварії. Міністр стверджує, що йому доповідали про відсутність відео з боді-камер поліцейських, які оформляли це ДТП. Зараз поліція проводить службове розслідування, яким чином, де це відео могло бути передане або зникло.

Коли мені доповідали про це ДТП свого часу, у серпні, мені сказали, що з показів свідків є різні дані, хто був за кермом, тому слідчий направив клопотання до прокуратури з пропозицією передати його для дослідження в Державне бюро розслідувань (ДБР). Мені сказали, що не всі екіпажі обладнані боді-камерами. На той час мені сказали, що цих записів немає, — додав він.











Нагадаємо, раніше ми повідомляли, нардеп Олександр Трухін намагався уникнути відповідальності після скоєного влітку ДТП — пропонував хабаря поліцейським та обіцяв «домовитися» з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським.

Джерело: Суспільне